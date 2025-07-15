США в апреле 2025 года депортировали рекордное количество малолетних детей

В апреле текущего года Соединённые Штаты Америки выслали максимальное за последние 35 лет количество детей-мигрантов, не достигших 11-летнего возраста, информировала газета Independent.
Согласно данным организации Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), миграционный суд вынес решения о депортации 8317 детей младше 11 лет, что является наивысшим показателем за указанный временной промежуток.
Издание отметило, что часть высланных детей не имела в США правовых представителей или официальных опекунов. Точные цифры по таким случаям отсутствуют, поскольку миграционные службы прекратили соответствующий учёт несколько лет назад.
С января 2025 года, когда Дональд Трамп вступил в президентские полномочия, судебные инстанции постановили депортировать свыше 53 тысяч несовершеннолетних мигрантов.
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