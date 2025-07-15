Лавров провел встречу с Си Цзиньпином в Пекине

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом информирует ТАСС.
Напомним, Китай является завершающим пунктом азиатского турне Лаврова. До этого глава российского дипломатического ведомства посетил Малайзию и КНДР.
В Китае Лавров находится с 13 июля.
Напомним, в Пекине российский министр провел вторые за последние четыре дня полноценные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Эксперты отмечают, что столь интенсивными российско-китайские контакты на уровне глав МИД еще не были.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Китае 14−15 июля.
Накануне в российском дипломатическом ведомстве рассказали о подробностях переговоров Сергея Лаврова и Ким Чен Ына.