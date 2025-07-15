Лавров встретился с Си Цзиньпином в Китае

Визит Лаврова в Китай начался 13 июля. В первый день глава российского МИД провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, где стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, развитием украинского кризиса, а также ядерной программой и другими аспектами по Ирану. Саммит ШОС в Тяньцзине продолжится до 1 сентября. Поездка Сергея Лаврова в КНР завершится 15 июля.