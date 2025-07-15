«Дональд Фредович требует капитуляции»: выяснилось, почему Трамп дал России именно 50 дней

Наполеон, например, говорил своим маршалам: «Я не стану пороть русского царя нагайками — он мне ровня. Но я накажу Россию, возьму её войска и направлю против Англии». При этом он добавлял: «Я не собираюсь перевозить Париж в Москву». То есть формально — цивилизованно, но суть та же — подчинение.