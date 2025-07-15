«Дональд Фредович требует капитуляции»: выяснилось, почему Трамп дал России именно 50 дней

Президент США Дональд Трамп готов ввести жесткие санкционные меры в отношении России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе своего обращения 14 июля. В случае отсутствия сдвигов Вашингтон планирует увеличить таможенные пошлины на российские товары до 100%. Российский экономист, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал «МК», чего добивается «миротворец» и как он будет «наказывать» Россию.
«Мы крайне разочарованы, я разочарован Россией», — подчеркнул Трамп в своем обращении.
Как считает Николай Межевич, в мировой политике такое понятие, как «блеф» известно очень и очень давно, и Трамп сейчас активно его применяет.
— В классической древнекитайской литературе мы видим, что идея запугивания противника, чтобы он сам отступил, известна уже тысячи лет — задолго до появления США. Если Трамп считает, что изобрёл нечто новое, он ошибается. Древнеиндийская военная наука тоже прекрасно знала эти приёмы. Даже в греко-персидских войнах и кампаниях Александра Македонского подобная тактика уже применялась.
Поэтому все эти разговоры про «50 дней, а может, 45, а потом ещё 5» — несерьёзны. Если перевести с дипломатического на прямой язык — нам предлагают капитуляцию. Не в гитлеровском стиле, а в наполеоновском: без унижений, но с потерей суверенитета.
Наполеон, например, говорил своим маршалам: «Я не стану пороть русского царя нагайками — он мне ровня. Но я накажу Россию, возьму её войска и направлю против Англии». При этом он добавлял: «Я не собираюсь перевозить Париж в Москву». То есть формально — цивилизованно, но суть та же — подчинение.
Так что вопрос в другом: чем Трамп может нас напугать? Санкциями? Они уже есть. Угрозой разбомбить Москву? Не вопрос — но любой студент-первокурсник знает, что США в ответ получат «долю немирного атома» на свою голову. Если Трамп хочет стать последним президентом США — это решаемо.
Честно говоря, у меня такое ощущение, что нашего Дональда Фредовича укусил Линдси Грэм (внесён в список террористов и экстремистов в РФ). Как известно, некоторые проблемы передаются именно таким путем.
Трамп сейчас ничего не предлагает — ни стратегически, ни тактически. Он только ставит ультиматумы, которые тоже ни к чему не приводят.
Если бы Трамп говорил: «Давайте найдем компромисс» — но нет, этого не происходит. Пока мы видим достаточно жесткую линию.
Понятно, что сейчас президент США ждет ответа от России, и в этом — большая интрига.
— Как, теоретически, Россия может ответить?
— Во-первых, если снова вспомнить древнюю китайскую философию, то оскорбление противника — не достижение. Поэтому мы не будем оскорблять американскую администрацию, критиковать Трампа или объяснять ему то, что он и так знает.
Поверьте, Трамп прекрасно понимает, что хуситы — это одна ситуация, Сирия — другая, Иран — третья, а Россия — вообще четвертая, причем диаметрально противоположная, и диалог с ней надо вести по-другому.
То, что сработало у него или его прокси в Сирии, не обязательно сработает в другом месте. И я не исключаю, что консультации могли бы помочь исправить ошибки, сделать позиции более логичными и понятными.