Запад воюет не за Украину, а за желание разбить Россию

«Когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убежден. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», — отметил Степашин.