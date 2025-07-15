Запад воюет не за Украину, а за желание разбить Россию

Отношения между Россией и Западом обязательно изменятся после того, как будет подписан мирный договор в украинском кризисе. Так считает бывший премьер-министр Сергей Степашин, передает РИА Новости.
Политик уверен, что сегодня западные страны воюют не за интересы Украины. Они, по словам Степашина, хотят в последний раз разбить Россию.
«Когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убежден. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», — отметил Степашин.
Он напомнил, что Западу удалось разбить СССР. И уточнил, что в этом ему помогали и сами россияне. Экс-премьер подчеркнул, что Россия во все времена со своими ресурсами, территорией и прекрасными традициями была и остается «неудобной».