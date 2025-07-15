Лавров провел двустороннюю встречу с Си Цзиньпином в Китае

— Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией, — указали в министерстве.