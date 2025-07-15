Лавров провел двустороннюю встречу с Си Цзиньпином в Китае

Глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 15 июля, провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай. В рамках беседы обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.
Лавров передал китайскому лидеру теплые пожелания и дружеский привет от президента России Владимира Путина, а также обсудил подготовку к предстоящему визиту российского лидера в Китай.
— Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией, — указали в министерстве.
В МИД РФ также сообщили, что Си Цзиньпин положительно оценил состояние российско-китайских отношений и подтвердил готовность к дальнейшему углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Москвой, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее проводил телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.