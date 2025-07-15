Появились сообщения о начавшемся отходе ВСУ из-под Красноармейска

Украинские военные начали уходить с позиций к востоку от Красноармейска, сообщает Telegram-канал Condottiero.
«Очень осторожный прогноз, подкрепленный с мест. ВСУ медленно, но оставляют позиции восточнее города, по линии Миролюбовка-Николаевка-Новоэкономическое», — говорится в публикации.
Сообщается об отходе боевиков ВСУ от Красноармейска по единственному пути, который остался после потери противником Миролюбовки и захода войск РФ в Николаевку и Новоэкономическое, — в сторону Мирнограда.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru об ускорении наступления российских войск на Красноармейск.