Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о начавшемся отходе ВСУ из-под Красноармейска

По информации источников, противник отходит в сторону Мирнограда.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные начали уходить с позиций к востоку от Красноармейска, сообщает Telegram-канал Condottiero.

«Очень осторожный прогноз, подкрепленный с мест. ВСУ медленно, но оставляют позиции восточнее города, по линии Миролюбовка-Николаевка-Новоэкономическое», — говорится в публикации.

Сообщается об отходе боевиков ВСУ от Красноармейска по единственному пути, который остался после потери противником Миролюбовки и захода войск РФ в Николаевку и Новоэкономическое, — в сторону Мирнограда.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru об ускорении наступления российских войск на Красноармейск.