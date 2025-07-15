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Лавров и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча состоялась в Доме народных собраний в Пекине, передает «Интерфакс». Они обсудили в том числе подготовку визита Владимира Путина в Китай.

Согласно пресс-релизу МИД РФ, Лавров передал китайскому лидеру «дружеский привет и наилучшие пожелания» от господина Путина. Стороны обсудили двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях. Российский министр также затронул «отдельные актуальные темы международной и региональной повестки».

Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд Владимира Путина и отметил, что их «связывает давняя и добрая дружба». Си Цзиньпин высоко оценил отношения двух стран и подтвердил стремление к наращиванию «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» с Россией, добавили в МИД.

Сергей Лавров прибыл в Китай 13 июля для участия в заседании стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В тот же день он встретился с китайским коллегой Ван И. Визит Путина в Китай запланирован на 31 августа—3 сентября. Предыдущая встреча российского лидера с Си Цзиньпином состоялась в Москве 8 мая, в июне они созванивались.

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