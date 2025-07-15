Лавров и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Сергей Лавров прибыл в Китай 13 июля для участия в заседании стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В тот же день он встретился с китайским коллегой Ван И. Визит Путина в Китай запланирован на 31 августа—3 сентября. Предыдущая встреча российского лидера с Си Цзиньпином состоялась в Москве 8 мая, в июне они созванивались.