В Минобороны назвали регионы, подвергшиеся ночной атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Самая массированная атака была в Белгородской области. Там сбили 32 вражеских беспилотника. Еще 12 — над Воронежской областью, шесть — над акваторией Черного моря.
Три воздушные цели были выявлены и сбиты в Липецкой области. По одному беспилотнику пришлось на Ростовскую и Курскую области, добавили в военном ведомстве.