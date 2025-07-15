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В Минобороны назвали регионы, подвергшиеся ночной атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 55 украинских беспилотников.

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Самая массированная атака была в Белгородской области. Там сбили 32 вражеских беспилотника. Еще 12 — над Воронежской областью, шесть — над акваторией Черного моря.

Три воздушные цели были выявлены и сбиты в Липецкой области. По одному беспилотнику пришлось на Ростовскую и Курскую области, добавили в военном ведомстве.