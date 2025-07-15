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Лавров передал Си Цзиньпину дружеский привет от Путина

Председатель КНР встретился с министром иностранных дел РФ в Пекине.

Источник: Аргументы и факты

В ходе визита в Китай глава российского МИД Сергей Лавров передал своему коллеге Си Цзиньпину приветствие от президента России Владимира Путина и наилучшие пожелания, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В ходе встречи Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита президента России в Китай. Председатель КНР подтвердил настрой на дальнейшее наращивание всеобъемлющего и стратегического партнерства с Россией.

13 июля Сергей Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом. В рамках визита он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдёт в Тяньцзине 14 и 15 июля. Это будет заключительным пунктом азиатского турне главы МИД России. До этого он посетил Малайзию и Северную Корею.

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