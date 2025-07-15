Лавров передал Си Цзиньпину дружеский привет от Путина

13 июля Сергей Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом. В рамках визита он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдёт в Тяньцзине 14 и 15 июля. Это будет заключительным пунктом азиатского турне главы МИД России. До этого он посетил Малайзию и Северную Корею.