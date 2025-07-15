НАТО и США ждут реакции Путина на заявления Трампа

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции российского президента Владимира Путина на последние инициативы американского лидера Дональда Трампа. В интервью Fox News дипломат прокомментировал планы по военной поддержке Украины и возможному введению дополнительных торговых пошлин.
Уитакер отметил, что Москва неизбежно отреагирует как на упрощение доступа Украины к американскому вооружению за европейский счет, так и на потенциальные торговые ограничения для покупателей российской нефти.
«Очевидно, что он (Путин — ред.) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — подчеркнул он.
По мнению постпреда, решение Трампа переложить финансовое бремя военной помощи Киеву на европейских союзников может стать важным шагом к завершению конфликта на Украине. Американский дипломат не уточнил, как именно Вашингтон рассчитывает добиться мирного урегулирования при таком подходе.
Накануне Трамп заявил, что в настоящий момент США рассматривают возможность отправки на Украину 17 комплексов Patriot. Некоторые из них будут направлены в зону конфликта уже в ближайшие дни.
Кроме того, глава Белого дома заявил о намерении ввести вторичные санкции против РФ и российских торговых партнеров — в размере 100%. При этом Дональд выдвинул ультиматум: Вашингтон введет пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты мирные договоренности по Украине.
Однако экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что Киев не обладает достаточными ресурсами, чтобы выстоять те 50 дней, которые Трамп отвел Москве для подписания мирного договора. По его словам, это просто невозможно.
В Совете Федерации, оценивая ультиматум главы Белого дома, отметили, что анонс заявлений американского лидера по Украине оказался куда более громким, чем сами заявления. Так или иначе, добавил сенатор Константин Косачев, ультиматум Трампа по миру на Украине не повлияет на настроение России. К тому же, за эти 50 дней многое может измениться и на передовой, и в мировой политике.