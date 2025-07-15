НАТО и США ждут реакции Путина на заявления Трампа

В Совете Федерации, оценивая ультиматум главы Белого дома, отметили, что анонс заявлений американского лидера по Украине оказался куда более громким, чем сами заявления. Так или иначе, добавил сенатор Константин Косачев, ультиматум Трампа по миру на Украине не повлияет на настроение России. К тому же, за эти 50 дней многое может измениться и на передовой, и в мировой политике.