«Пора переходить к действиям, которые помогут победить в СВО»: как РФ может использовать 50 дней от Трампа

Дональд Трамп в свойственной ему резкой манере заявил, что у России есть всего 50 дней, чтобы «образумиться» в украинском вопросе. Иначе Вашингтон обрушит на Москву сокрушительные 100% пошлины. Об этом он заявил в ходе своего обращения 14 июля. Он обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса. Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «МК», как заявления Трампа повлияют на ход СВО и в каких моментах России надо быть внимательнее.
«Мы введем жесткие меры, если за полтора месяца не будет прогресса. И да, это будут вторичные пошлины», — заявил Трамп.
И пока Москву пугают экономической кувалдой, Киеву готовят новый пакет военной помощи. Трамп подтвердил, что 17 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут отправить на Украину в ближайшие дни — причем не напрямую, а через европейских союзников.
«Это произойдет быстро, в ближайшие дни. Есть пара стран, у которых есть эти комплексы», — сказал Трамп журналистам в Белом доме и уточнил, что имеет в виду поставки Киеву как самих ЗРК, так и ракет к ним. По словам президента, Вашингтон будет готов в дальнейшем передать союзникам новые ЗРК взамен тех, которые передадут Украине.
По словам Игоря Коротченко, Трамп занимается популизмом и все, что он заявляет, преследует сугубо внутриполитические цели и задачи, а также имиджевую составляющую.
— Поэтому, я думаю, в России все прекрасно понимают и достаточно спокойно относятся к срокам, которые он выдвигает, после которых намерен вводить санкции. Хотел бы и мог ввести — уже бы ввел сразу.
Что касается военной стороны вопроса, Трамп действует как бизнесмен: никаких бесплатных поставок американского оружия на Украину больше не будет.
Понятно, что те же ЗОК «Пэтриот» не производятся ни за полгода, ни за год. Так что взять и сразу что-то поставить можно только из имеющихся запасов. Но сами Штаты ничего туда передавать не собираются.
Я не представляю ситуацию, когда они, допустим, снимут с боевого дежурства комплексы, прикрывающие американские базы в горячих точках мира, и просто продадут их. Этого не будет. То есть предлагают, чтобы Европа отдавала Украине свои «Пэтриоты», а взамен заказывала у США более новые системы.
Но это опять же вопрос не дней, а лет. Так что речь может идти только о том, чтобы Европа уже сейчас начала передавать какие-то вооружения. В принципе, ряд стран готов на это, хотя та же Германия заявляет: «Нет, мы не будем отдавать из наличия — давайте сначала купим у США, а потом поставим Украине».
Словом, процесс получается довольно растянутым во времени. А заявленные 17 зенитных комплексов — это вообще гигантская цифра. Думаю, в ближайшие пару лет это совершенно нереально.
— А какие могут быть изменения на фронте за эти 50 дней?
— Главная угроза сейчас — это возможная передача Зеленскому дальнобойных систем, в первую очередь крылатых ракет «Таурус» и «Шторм шэдоу». Ходили слухи, что американцы могут подкинуть Украине новые ракеты, но пока процесс как бы завис. Основной риск здесь — удары на большую дальность.
Но еще опаснее — переход к тактике внутреннего террора через диверсионные группы СБУ и украинской военной разведки на территории России. Вот это реальная угроза.
Что касается линии фронта — быстрых перемен там не будет. Характер боевых действий сейчас такой, что на глубину примерно 20 км в обе стороны от линии соприкосновения поле боя абсолютно прозрачно из-за массового использования дронов, особенно квадрокоптеров.
Никакие масштабные наступления, как в старых конфликтах, когда танковые армии прорывали фронт, сейчас просто невозможны. Нельзя незаметно собрать и сосредоточить такие силы. Поэтому сейчас война идет малыми группами — прощупывают слабые места, потихоньку продвигаются.
— Значит, Украина не решится на наступление?
— От Украины можно ожидать новых попыток прорыва границы — как в Курской области в августе прошлого года. Главное здесь — бдительность разведки. Но ключевой момент, который я подчеркиваю постоянно: пока не будет уничтожена энергетическая инфраструктура Украины, все нефтеперерабатывающие заводы и топливные хранилища — война затянется на долгие годы.
Режим Зеленского — это дьявольская машина, работающая от электричества. Лишите ее питания — и механизм остановится. Если политические соображения пока не позволяют наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, то энергетическую систему нужно разрушить полностью. Все ТЭЦ могут быть выведены из строя быстро и эффективно.
Наша фронтовая авиация способна делать это незаметно с помощью новейших крылатых ракет Х-69. В то время как стратегические бомбардировщики с Х-101 сразу обнаруживаются, истребители с Х-69 наносят неожиданные точные удары по машинным залам ТЭЦ, полностью парализуя энергосистему. Это абсолютно законные военные цели.
Сейчас наши удары слишком распылены. Нужна концентрация: сначала волна за волной уничтожаем всю электрогенерацию, затем — нефтепереработку и топливные запасы. Это не жестокость — это спасение жизней, так как прекращает бессмысленную мясорубку, в которую бросают украинцев.
Пока мы ждем, Запад перебрасывает новые системы ПВО, готовит поставки дальнобойных ракет, а Киев планирует диверсии на нашей территории. Время работает против нас — действовать нужно решительно и без колебаний. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Пора переходить к действиям, которые действительно могут закончить эту войну. Сейчас есть окно возможности, когда гадину надо добить в логове, зло должно быть уничтожено.