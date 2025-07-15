«Пора переходить к действиям, которые помогут победить в СВО»: как РФ может использовать 50 дней от Трампа

Но это опять же вопрос не дней, а лет. Так что речь может идти только о том, чтобы Европа уже сейчас начала передавать какие-то вооружения. В принципе, ряд стран готов на это, хотя та же Германия заявляет: «Нет, мы не будем отдавать из наличия — давайте сначала купим у США, а потом поставим Украине».