Трамп пригрозил РФ жесткими санкциями: в мире обсудили планы президента США

США собираются принять жесткие санкции против России через 50 дней, если не удасться достичь договоренностей в урегулировании украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
По его словам, в отношении РФ в указанном случае могут быть введены вторичные пошлины в размере 100%. Глава Белого дома выразил надежду на то, что новых ограничений всё же получится избежать.
Вместе с тем он отметил, что он недоволен Россией. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома написало, что Трамп рассматривает возможность введения стопроцентных пошлин против России и вторичных санкций, направленных против государств, приобретающих российскую нефть.
Трамп высказался по поводу идеи ввести пошлины в 500% против РФ.
Президент США подчеркнул, что законопроект, предусматривающий введение пошлин в размере 500% против стран-партнеров России, может не пригодиться. Речь идёт о документе, представленном ранее членами американского Конгресса.
Трамп пояснил, что подобные меры лишены практического смысла. Он утверждает, что ограничения, которые были задействованы США в отношении РФ, якобы уже в существенной степени повлияли на российскую экономику.
При этом глава Белого дома считает, что законопроект о санкциях в 500% «легко пройдет» в Конгрессе США. Американский лидер признал, что Россия обладает невероятным потенциалом, в том числе в сфере торговли.
Кроме того, он добавил, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в развитии российской экономики.
В США заявили, что Трамп обманулся в желании навязать России условия мира.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Трамп обманул сам себя, полагая, что может оказать давление на Россию в рамках урегулирования на Украине.
Эксперт напомнил, что Трамп не раз пытался навязать свои инициативы. Миршаймер посоветовал президенту США принять позицию России и работать с ней.
На Украине предположили, что ВСУ не продержаться 50 дней, которые дал Трамп.
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал, что украинские формирования не смогут продержаться 50 дней, о которых говорил президент США в рамках требования к РФ по урегулированию.
Он уточнил, что киевский режим находится в критической ситуации в связи с задержкой поставок американских комплексов Patriot на один-два месяца.
Политолог Сергей Марков, в свою очередь, выразил мнение в беседе с aif.ru, что срок ультиматума в 50 дней был выбран Трампом в соответствии с датой на календаре.
«Речь идёт о том, что срок стоит практически до начала осени, до начала сентября, то есть лето взято», — заметил эксперт.
В НАТО заявили, что ждут реакции Путина на слова Трампа.
Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер рассказал, что Североатлантический альянс ожидает реакции Владимира Путина на заявления Дональда Трампа о военной помощи Украине и возможном введении новых пошлин.
Дипломат считает, что российский президент непременно отреагирует на слова американского лидера.
В Германии сообщили, что Европу разочаровало заявление Трампа в адрес России.
Заметное разочарование результатами заявления Дональда Трампа о России наблюдается в европейских странах, написал немецкий журнал Der Spiegel. В частности, речь идёт об антироссийских санкциях, рассматриваемых главой Белого дома.
Автор статьи отметил, что подобные пошлины вряд ли повлияют на экономику РФ. По его данным, в 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее $5 млрд. В публикации подчеркивается, что в 2024 году российский экспорт в Соединённые Штаты стал ещё меньше.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США продолжают реализовывать ограничительные меры против России, которые Москва считает незаконными. Он добавил, что указанные рестрикции наносят ущерб бизнесу обеих стран.