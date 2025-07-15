Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия подписали протокол — что он предусматривает

В рамках рабочего визита венгерской делегации в Узбекистан Агентством «Узатом», Министерством иностранных дел и торговли Венгрии и компанией MVM EGI Zrt. подписан протокол, фиксирующий достигнутые договоренности по ряду ключевых направлений сотрудничества в проекте строительства АЭС.
Документ предусматривает:
- применение систем сухого охлаждения с механической тягой;
- подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования;
- начало работ по созданию СП на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения;
- разработку венгерской стороной образовательных программ и стажировок.
Подписание протокола стало важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне, добавили в пресс-службе.