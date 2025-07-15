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Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия подписали протокол — что он предусматривает

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства «Узатом».

Источник: Sputnik

В рамках рабочего визита венгерской делегации в Узбекистан Агентством «Узатом», Министерством иностранных дел и торговли Венгрии и компанией MVM EGI Zrt. подписан протокол, фиксирующий достигнутые договоренности по ряду ключевых направлений сотрудничества в проекте строительства АЭС.

говорится в сообщении

Документ предусматривает:

  • применение систем сухого охлаждения с механической тягой;
  • подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования;
  • начало работ по созданию СП на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения;
  • разработку венгерской стороной образовательных программ и стажировок.

Подписание протокола стало важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне, добавили в пресс-службе.