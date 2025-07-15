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«ВХ»: боевики ВСУ попали в окружение в Щербиновке под Дзержинском

По данным источников канала, на Украине информация об окружении военнослужащих ВСУ замалчивается.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные, находящиеся в поселке Щербиновка в ДНР, оказались в окружении, сообщил во вторник Telegram-канал «Военная хроника».

«ВСУ попали в окружение в Щербиновке под Торецком (Дзержинск — прим. ред)», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что на Украине информация о том, что боевики ВСУ в Щербиновке окружены, замалчивается.

Вместе с тем об окружении украинских военных и продвижении российских войск в район Дзержинска сообщил немецкий журналист Джулиан Репке.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что российские военные продвигаются у Красноармейска, охватывая его с левого и правого флангов, что грозит окружением подразделениям ВСУ в этом городе.