Полковник США Макгрегор: сенатор Грэм сыграл на желании Трампа

«Каждый раз, когда Трамп инициировал процесс завершения конфликта, рядом был Грэм, который говорил: “Президент, тебя переиграли, неужели ты не видишь, так нельзя?” Они все живут в воображаемом мире!» — заявил эксперт в своём видеоблоге.