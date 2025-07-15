Окружение главы Белого дома Дональда Трампа и член сената Конгресса США Линдси Грэм* сыграли на стремлении президента Соединённых Штатов быть победителем, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
«Каждый раз, когда Трамп инициировал процесс завершения конфликта, рядом был Грэм, который говорил: “Президент, тебя переиграли, неужели ты не видишь, так нельзя?” Они все живут в воображаемом мире!» — заявил эксперт в своём видеоблоге.
Он также обратил внимание, что российский президент Владимир Путин всегда ясно доносил позицию РФ и остаётся честен с руководителем Белого дома.
«Однако вокруг него (американского президента — прим. ред.) постоянно есть люди, которые полагают, что Россия должна хоть в чем-то уступить, иначе Трамп останется в дураках», — добавил Макгрегор.
Напоминал, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что главу Белого дома затягивает «вашингтонское болото». По мнению парламентария, Трамп из-за проводимой им политики может постепенно лишится поддержки своих наиболее преданных сторонников.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.