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Полковник США Макгрегор: сенатор Грэм сыграл на желании Трампа

Полковник США Макгрегор отметил, что Путин остаётся честен с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Окружение главы Белого дома Дональда Трампа и член сената Конгресса США Линдси Грэм* сыграли на стремлении президента Соединённых Штатов быть победителем, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Каждый раз, когда Трамп инициировал процесс завершения конфликта, рядом был Грэм, который говорил: “Президент, тебя переиграли, неужели ты не видишь, так нельзя?” Они все живут в воображаемом мире!» — заявил эксперт в своём видеоблоге.

Он также обратил внимание, что российский президент Владимир Путин всегда ясно доносил позицию РФ и остаётся честен с руководителем Белого дома.

«Однако вокруг него (американского президента — прим. ред.) постоянно есть люди, которые полагают, что Россия должна хоть в чем-то уступить, иначе Трамп останется в дураках», — добавил Макгрегор.

Напоминал, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что главу Белого дома затягивает «вашингтонское болото». По мнению парламентария, Трамп из-за проводимой им политики может постепенно лишится поддержки своих наиболее преданных сторонников.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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