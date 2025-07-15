Российские солдаты в зоне СВО атакуют ВСУ с девизом За мальчика Толю

«Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел. Фашизм будет уничтожен. Мы, 299-й десантный полк, даём слово — кровь за кровь — смерть убийцам детей», — сказал российский солдат.
Напомним, трагедия произошла 8 июля при обстреле пляжа «Городской» в Курске. Тогда погибли четверо гражданских, включая пятилетнего Толю, который скончался при транспортировке в московскую больницу. Как рассказывал врио губернатора региона Александр Хинштейн, ребёнок погиб, пытаясь закрыть собой маму.