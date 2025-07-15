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Над Россией сбили 55 беспилотников. Военная операция, день 1238-й

Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 55 беспилотников. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА пострадали несколько человек. Германия и США договорились о поставке Киеву двух комплексов Patriot, однако на их передачу могут уйти месяцы. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что предназначенное для Украины американское оружие сначала будет поступать в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку заплатят за него именно европейцы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:30 Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

8:21 Германия и США готовят поставку Украине двух систем ПВО Patriot, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, он договорился с главой Пентагона Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке.

При этом Писториус также заявил, что процесс поставки займет значительное время: сначала должно быть принято формальное решение, на что может уйти несколько дней или недель. Только после этого начнется подготовка к отправке, которая также займет месяцы.

8:17 ? Ночью над Воронежем сбили 12 беспилотников, в результате падения обломков в центре города несколько человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:12 Предназначенное для Украины американское оружие будет сначала поступать в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 55 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. 32 беспилотника были сбиты над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Липецкой областью и по одному — над Ростовской и Курской областями.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1238-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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