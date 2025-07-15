Над Россией сбили 55 беспилотников. Военная операция, день 1238-й

Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 55 беспилотников. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА пострадали несколько человек. Германия и США договорились о поставке Киеву двух комплексов Patriot, однако на их передачу могут уйти месяцы. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что предназначенное для Украины американское оружие сначала будет поступать в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку заплатят за него именно европейцы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.