Экс-премьер Степашин указал на попытку Запада разбить Россию в последний раз

«Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда всё-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убеждён. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются всё-таки ещё раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», — объяснил он в интервью РИА «Новости».
Политик заметил, что Запад «разбил» Советский Союз с нашей же помощью и продолжает предпринимать попытку разбить Россию. Как отметил Степашин, страна с такой огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями, «никому неудобна».
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство политикой России, пообещав ввести жёсткие торговые ограничения, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Он добавил, что надеется избежать такого развития событий. Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала главу Белого дома, однако озадачилась из-за предоставленного срока.