Экс-премьер Степашин указал на попытку Запада разбить Россию в последний раз

«Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда всё-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убеждён. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются всё-таки ещё раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», — объяснил он в интервью РИА «Новости».