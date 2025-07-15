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Экс-премьер Степашин указал на попытку Запада разбить Россию в последний раз

Страны Запада сейчас воюют не за Украину, а в последний раз пытаются разбить «‎неудобную» Россию, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Источник: Life.ru

«Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда всё-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убеждён. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются всё-таки ещё раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», — объяснил он в интервью РИА «Новости».

Политик заметил, что Запад «разбил» Советский Союз с нашей же помощью и продолжает предпринимать попытку разбить Россию. Как отметил Степашин, страна с такой огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями, «никому неудобна».

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство политикой России, пообещав ввести жёсткие торговые ограничения, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Он добавил, что надеется избежать такого развития событий. Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала главу Белого дома, однако озадачилась из-за предоставленного срока.

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