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Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай

Глава МИД России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Там глава государства примет участие в саммите ШОС и торжествах, посвящённых 80-летию Победы над милитаристской Японией. Об этом сообщили в МИД РФ.

Источник: Life.ru

«Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Си Цзиньпин высоко оценил текущее состояние двусторонних отношений и подтвердил намерение продолжать укреплять всестороннее партнёрство и стратегическое сотрудничество с Россией. Также с российской стороны были подняты отдельные важные вопросы международной и региональной повестки.

Напомним, что сегодня глава МИД Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества. Участниками беседы также стали министры иностранных дел всех стран-участниц ШОС. Кроме того, представитель КНР провёл отдельную двустороннюю встречу с российской делегацией.

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