Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай

«Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Си Цзиньпин высоко оценил текущее состояние двусторонних отношений и подтвердил намерение продолжать укреплять всестороннее партнёрство и стратегическое сотрудничество с Россией. Также с российской стороны были подняты отдельные важные вопросы международной и региональной повестки.
Напомним, что сегодня глава МИД Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества. Участниками беседы также стали министры иностранных дел всех стран-участниц ШОС. Кроме того, представитель КНР провёл отдельную двустороннюю встречу с российской делегацией.