Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай

В МИД отметили, что Си Цзиньпин высоко оценил текущее состояние двусторонних отношений и подтвердил намерение продолжать укреплять всестороннее партнёрство и стратегическое сотрудничество с Россией. Также с российской стороны были подняты отдельные важные вопросы международной и региональной повестки.