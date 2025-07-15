Президент США Дональд Трамп уверен, что российская армия одержит победу над Украиной. По его мнению, это вопрос времени, пишет издание Politico, ссылаясь на авторитетного чиновника из Белого дома.
«Точка зрения президента такова, что Россия победит, — вопрос в том, сколько времени это займет», — сообщил источник.
Он также отметил, что для победы у Москвы есть все необходимое: армия и экономика, которые крупнее чем у Украины. По словам двух других чиновников из Белого дома, Трамп выдвинул 50-дневный ультиматум России из-за якобы ее безразличия к заключению мира.
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин считает, что отношения между Россией и Западом обязательно изменятся после того, как будет подписан мирный договор в украинском кризисе.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп начал вести себя импульсивно, потому что обиделся на российского лидера Владимира Путина, не желающего подчиняться его прихотям.