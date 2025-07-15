Появилось неоднозначное мнение Трампа на счет России и Украины

Он также отметил, что для победы у Москвы есть все необходимое: армия и экономика, которые крупнее чем у Украины. По словам двух других чиновников из Белого дома, Трамп выдвинул 50-дневный ультиматум России из-за якобы ее безразличия к заключению мира.