Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось неоднозначное мнение Трампа на счет России и Украины

Президент США Дональд Трамп уверен, что российская армия одержит победу над Украиной.

Президент США Дональд Трамп уверен, что российская армия одержит победу над Украиной. По его мнению, это вопрос времени, пишет издание Politico, ссылаясь на авторитетного чиновника из Белого дома.

«Точка зрения президента такова, что Россия победит, — вопрос в том, сколько времени это займет», — сообщил источник.

Он также отметил, что для победы у Москвы есть все необходимое: армия и экономика, которые крупнее чем у Украины. По словам двух других чиновников из Белого дома, Трамп выдвинул 50-дневный ультиматум России из-за якобы ее безразличия к заключению мира.

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин считает, что отношения между Россией и Западом обязательно изменятся после того, как будет подписан мирный договор в украинском кризисе.

Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп начал вести себя импульсивно, потому что обиделся на российского лидера Владимира Путина, не желающего подчиняться его прихотям.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше