США не смогут быстро передать Украине новые системы Patriot

США столкнулись с дефицитом зенитных ракетных комплексов Patriot и не смогут в ближайшее время обеспечить Украине их массовые поставки. Как сообщает Military Watch Magazine, эта ситуация связана с интенсивным использованием систем ПВО во время недавнего ирано-израильского конфликта.