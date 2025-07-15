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США не смогут быстро передать Украине новые системы Patriot

США столкнулись с дефицитом зенитных ракетных комплексов Patriot и не смогут в ближайшее время обеспечить Украине их массовые поставки.

США столкнулись с дефицитом зенитных ракетных комплексов Patriot и не смогут в ближайшее время обеспечить Украине их массовые поставки. Как сообщает Military Watch Magazine, эта ситуация связана с интенсивным использованием систем ПВО во время недавнего ирано-израильского конфликта.

Особенно критическим стало повреждение батарей Patriot при атаке на американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Эти потери, по данным издания, существенно сократили резервы Пентагона, что ограничивает возможности Вашингтона по оперативному восполнению украинских запросов на противовоздушную защиту.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл сроки передачи систем Patriot киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько систем Patriot получит Украина от США и ФРГ.