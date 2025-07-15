Сын экс-министра Черепанова пытается отсудить у мэрии Самары часть набережной

Компания «Владелец-3», связанная с сыном экс-министра, подала иск к мэрии Самары из-за небольшого участка на набережной Волги. Речь идет о территории между Струковским парком и улицей Вилоновской площадью 45 квадратных метров, где находится одноэтажное здание ресторана «Дача».
Ранее компания арендовала этот объект, а в мае получила разрешение на его приватизацию за 1,25 млн рублей с рассрочкой на пять лет. Однако после жалоб жителей мэрия отменила свое решение. Теперь «Владелец-3» пытается оспорить отмену приказа в суде. Дело начнут рассматривать в августе.
Власти объяснили, что изначально разрешили сделку, так как у малого бизнеса есть преимущественное право выкупа арендуемой недвижимости. Но затем решение было пересмотрено. О ситуации сообщили в ВолгаНьюс.
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