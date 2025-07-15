Сын экс-министра Черепанова пытается отсудить у мэрии Самары часть набережной

Ранее компания арендовала этот объект, а в мае получила разрешение на его приватизацию за 1,25 млн рублей с рассрочкой на пять лет. Однако после жалоб жителей мэрия отменила свое решение. Теперь «Владелец-3» пытается оспорить отмену приказа в суде. Дело начнут рассматривать в августе.