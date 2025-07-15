MWM: США потребуется много времени для поставок новых систем ПВО Patriot Украине

Напомним, что 14 июля Трамп громогласно заявил, что США введут 100% пошлины в отношении России и обложат вторичными санкциями страны, которые закупают российскую нефть, если через 50 дней не будет сделки по Украине. Он также объявил, что Киев вновь будет получать оружие от Штатов, только в этот раз за него будет платить Европа. Германия с гордостью приняла этот вызов, моментально объявив о покупке двух систем Patriot у Вашингтона.