MWM: США потребуется много времени для поставок новых систем ПВО Patriot Украине

«Ожидается, что поставки (систем Patriot) будут идти долго», — сказано в материале.
Как поясняет издание, проблема с запасами этого вооружения усугубилась после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по авиабазе США в Катаре. Автор уверен, что нехватка приведёт к тому, что в обозримом будущем поставок не будет. При этом американский президент Дональд Трамп говорил, что Киев также получит и другое — «очень современное» — оружие.
Напомним, что 14 июля Трамп громогласно заявил, что США введут 100% пошлины в отношении России и обложат вторичными санкциями страны, которые закупают российскую нефть, если через 50 дней не будет сделки по Украине. Он также объявил, что Киев вновь будет получать оружие от Штатов, только в этот раз за него будет платить Европа. Германия с гордостью приняла этот вызов, моментально объявив о покупке двух систем Patriot у Вашингтона.