Дания взяла курс на обнуление отношений с Россией

Это отражается и на характере общения российского посольства с официальными лицами Копенгагена. Контакты сводятся преимущественно к обсуждению технических вопросов, связанных с работой дипломатических представительств, а также защите прав российских граждан, проживающих в Дании. Кроме того, дипломат отметил, что в общении нередко происходят взаимные демарши — своеобразные жесты протеста и недовольства, которые подчёркивают напряжённость в отношениях.