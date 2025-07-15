Spiegel: помощь Украине со стороны США оказалась меньше, чем ожидал ЕС

Немецкое издание отмечает, что заявление президента США оказалось не таким значительным, как многие ожидали, особенно в Вашингтоне и некоторых европейских столицах. Также источник добавляет, что у Трампа есть все возможности для решительных действий в отношении России и её торговых партнёров, но он не стал их использовать.