Spiegel: помощь Украине со стороны США оказалась меньше, чем ожидал ЕС

Критика в адрес России со стороны президента США Дональда Трампа не была достаточно резкой, а помощь Украине со стороны Соединённых Штатов оказалась меньше, чем ожидали в ЕС, пишет Der Spiegel.
Немецкое издание отмечает, что заявление президента США оказалось не таким значительным, как многие ожидали, особенно в Вашингтоне и некоторых европейских столицах. Также источник добавляет, что у Трампа есть все возможности для решительных действий в отношении России и её торговых партнёров, но он не стал их использовать.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает позицию по Украине. Он уточнил, что урегулировать украинский конфликт необходимо в течение 50 дней.
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