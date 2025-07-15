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Spiegel: помощь Украине со стороны США оказалась меньше, чем ожидал ЕС

Европейские лидеры ожидали большей поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Критика в адрес России со стороны президента США Дональда Трампа не была достаточно резкой, а помощь Украине со стороны Соединённых Штатов оказалась меньше, чем ожидали в ЕС, пишет Der Spiegel.

Немецкое издание отмечает, что заявление президента США оказалось не таким значительным, как многие ожидали, особенно в Вашингтоне и некоторых европейских столицах. Также источник добавляет, что у Трампа есть все возможности для решительных действий в отношении России и её торговых партнёров, но он не стал их использовать.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает позицию по Украине. Он уточнил, что урегулировать украинский конфликт необходимо в течение 50 дней.

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