Главные новости 15 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 июля 2025.
В НАТО ждут реакции Путина на выступление Трампа
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакцию Владимира Путина на слова американского президента Дональда Трампа о военной помощи Украине и пошлинах для стран — покупателей российской нефти. Уитакер уверен, что президент РФ сделает ответный ход.
Законопроект о 500% пошлинах против России не приняли в США
Сенат США не стал рассматривать законопроект о введении 500% пошлин в отношении России и ее торговых партнеров. Документ отложили на фоне заявлений американского президента — Дональд Трамп снизил размер пошлин до 100% и установил срок в 50 дней до их введения при условии, что не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса.
Рютте разъяснил план поставок оружия США Киеву через Европу
Франция прогнозирует масштабную войну в Европе к 2030 году
Во Франции опубликован «Стратегический национальный обзор страны за 2025 год», в котором говорится о повышенной угрозе масштабного военного конфликта. Эксперты считают, что военные действия затронут территории нескольких европейских стран. Предполагается, что конфликт будет связан с «российской угрозой».
Атаку украинских дронов отразили над регионами РФ
В ночь на 15 июля средства ПВО нейтрализовали и ликвидировали 55 украинских БПЛА над Белгородской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Курской областями и акваторией Черного моря. В Воронеже дрон повредил многоэтажный дом, есть пострадавшие. В Ельце БПЛА рухнул на участке промзоны, один человек ранен.