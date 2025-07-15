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Главные новости 15 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 15 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 июля 2025.

В НАТО ждут реакции Путина на выступление Трампа

Источник: РИА "Новости"

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакцию Владимира Путина на слова американского президента Дональда Трампа о военной помощи Украине и пошлинах для стран — покупателей российской нефти. Уитакер уверен, что президент РФ сделает ответный ход.

Законопроект о 500% пошлинах против России не приняли в США

Сенат США не стал рассматривать законопроект о введении 500% пошлин в отношении России и ее торговых партнеров. Документ отложили на фоне заявлений американского президента — Дональд Трамп снизил размер пошлин до 100% и установил срок в 50 дней до их введения при условии, что не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса.

Рютте разъяснил план поставок оружия США Киеву через Европу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте раскрыл схему поставок американского вооружения на Украину через страны Европы. По его словам, оружие, технику и боеприпасы будут оплачивать европейские государства, получать их, а затем передавать ВСУ. На Украину вооружение будет приходить в готовых комплектах.

Франция прогнозирует масштабную войну в Европе к 2030 году

Во Франции опубликован «Стратегический национальный обзор страны за 2025 год», в котором говорится о повышенной угрозе масштабного военного конфликта. Эксперты считают, что военные действия затронут территории нескольких европейских стран. Предполагается, что конфликт будет связан с «российской угрозой».

Атаку украинских дронов отразили над регионами РФ

В ночь на 15 июля средства ПВО нейтрализовали и ликвидировали 55 украинских БПЛА над Белгородской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Курской областями и акваторией Черного моря. В Воронеже дрон повредил многоэтажный дом, есть пострадавшие. В Ельце БПЛА рухнул на участке промзоны, один человек ранен.

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