Главные новости 15 июля 2025 года

Сенат США не стал рассматривать законопроект о введении 500% пошлин в отношении России и ее торговых партнеров. Документ отложили на фоне заявлений американского президента — Дональд Трамп снизил размер пошлин до 100% и установил срок в 50 дней до их введения при условии, что не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса.