Трамп передумал отправлять Украине один вид ракет

Президент США Дональд Трамп собирался отправить киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на неназванные истоничники.
Обозреватель газеты Дэвид Игнатиус отмечает, что американский лидер всерьез рассматривал такую возможность. Однако позже передумал включать Tomahawk в пакет военной помощи Незалежной.
По его мнению, данный вид вооружения может быть отправлен позже. Н этот шаг Трамп может пойти для оказания большего влияния на Россию по украинскому вопросу.
Ранее «МК» писал, что Дональд Трамп начал вести себя импульсивно, потому что обиделся на российского лидера Владимира Путина, не желающего подчиняться его прихотям.