Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп передумал отправлять Украине один вид ракет

Президент США Дональд Трамп собирался отправить киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп собирался отправить киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на неназванные истоничники.

Обозреватель газеты Дэвид Игнатиус отмечает, что американский лидер всерьез рассматривал такую возможность. Однако позже передумал включать Tomahawk в пакет военной помощи Незалежной.

По его мнению, данный вид вооружения может быть отправлен позже. Н этот шаг Трамп может пойти для оказания большего влияния на Россию по украинскому вопросу.

Ранее «МК» писал, что Дональд Трамп начал вести себя импульсивно, потому что обиделся на российского лидера Владимира Путина, не желающего подчиняться его прихотям.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше