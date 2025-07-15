Пообещавший вооружать Украину Трамп надел тяжелое ярмо на американских прислужников по НАТО

Трамп договорился с сателлитами по НАТО о вооружении Украины и предупредил Россию о суровых санкциях. Президент США заявил, что поставит Киеву военную технику на миллиарды долларов, оплаченную европейскими союзниками.
Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с союзниками по НАТО, которое приведет к крупномасштабным поставкам оружия на Украину, включая ракеты Patriot, и предупредил Россию, что она столкнется с жесткими санкциями, если Москва не заключит мир в течение 50 дней, пишет The Guardian по итогам сделанных американским президентом в понедельник заявлений.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что они договорились об «очень крупной сделке», в рамках которой «военная техника на миллиарды долларов будет закуплена у Соединенных Штатов и поступит в НАТО… И это оружие будет быстро доставлено на поле боя».
Выступая в Белом доме вместе с явно обрадованным Рютте, президент США заявил, что поставки оружия будут всеобъемлющими и будут включать в себя ракетные батареи Patriot, в которых Украина отчаянно нуждается для своей противовоздушной обороны от ежедневных атак российской авиации. «Это все: это “Пэтриоты”. Это все они. Это полный комплект, с батарейками», — сказал Трамп.
Он не стал вдаваться в подробности, но дал понять, что оружие будет полностью оплачено европейскими союзниками Вашингтона, и что первоначальные поставки ракет начнутся «в течение нескольких дней» с европейских складов, при том понимании, что они будут пополнены за счет американских поставок, отмечает The Guardian.
На обеде в Белом доме с религиозными лидерами позже в тот же день Трамп сказал, что сделка была «полностью одобрена, полностью завершена».
«Мы отправим им много оружия всех видов, и они немедленно доставят это оружие… и они заплатят», — сказал он.
На своей встрече с Трампом Рютте сказал, что значительное число союзников по НАТО, включая Германию, Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, готовы перевооружить Украину в рамках сделки. «Они все хотят быть частью этого. И это только первая волна. Их будет больше», — сказал генсек.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на прошлой неделе, что Берлин готов приобрести дополнительные системы Patriot.
Трамп утверждал, что есть одна страна, которую он не назвал, но которая располагает «17 Patriots, готовящимися к отправке». Сделка, заключенная в понедельник, будет включать в себя этот запас или «большую часть из 17», — сказал он.
Такая поставка оружия стала бы значительным усилением противовоздушной обороны Украины, констатирует The Guardian. В настоящее время считается, что у Киева всего шесть батарей Patriot.
В то же время Трамп дал Москве новый 50-дневный срок для прекращения боевых действий или введения 100-процентных пошлин на российские товары и, что более важно, широких «вторичных тарифов», предполагая, что торговые санкции будут введены в отношении стран, которые продолжают платить за российскую нефть и другие сырьевые товары.
«Вторичные пошлины очень, очень сильны», — сказал американский президент.
Это заявление ознаменовало кардинальную перемену в администрации, как по сути, так и по тону, отмечает The Guardian. Белый дом Трампа не только ясно дал понять, что продолжит политику своего предшественника по продолжению поставок в Украину за счет запасов США, но и президент и его высшие должностные лица с энтузиазмом отнеслись к шансам Киева на победу. В понедельник Трамп выступил с самыми восторженными высказываниями об Украине и ее европейских покровителях на сегодняшний день, с Рютте, с одной стороны, и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, самым большим скептиком администрации в отношении участия США в Европе, с другой.
«Европа настроена решительно», — сказал он, предположив, что был застигнут врасплох уровнем приверженности, продемонстрированным европейскими союзниками на саммите НАТО в Гааге в прошлом месяце. «Уровень боевого духа, которым они обладают, поразителен», — сказал он. "Они действительно считают, что это очень, очень важно.
«Сильная Европа — это очень хорошо. Это очень хорошо. Так что я не против», — сказал он.