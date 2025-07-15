Пообещавший вооружать Украину Трамп надел тяжелое ярмо на американских прислужников по НАТО

Это заявление ознаменовало кардинальную перемену в администрации, как по сути, так и по тону, отмечает The Guardian. Белый дом Трампа не только ясно дал понять, что продолжит политику своего предшественника по продолжению поставок в Украину за счет запасов США, но и президент и его высшие должностные лица с энтузиазмом отнеслись к шансам Киева на победу. В понедельник Трамп выступил с самыми восторженными высказываниями об Украине и ее европейских покровителях на сегодняшний день, с Рютте, с одной стороны, и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, самым большим скептиком администрации в отношении участия США в Европе, с другой.