Трамп может разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность разрешить Украине использовать имеющиеся у нее 18 дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, американский президент также может санкционировать дополнительные поставки этих ракет Киеву. Боеприпасы ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км, что потенциально позволит ВСУ наносить удары вглубь российской территории.
Напомним, что президент США Дональд Трамп собирался отправить киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk.
Ранее сообщалось, что США не смогут быстро передать Украине новые системы Patriot.