Правительство и военные воюющей страны разругались из-за «концлагеря» для оккупированной территории

Израильское правительство и военные столкнулись из-за предполагаемого лагеря для палестинцев. Военные выступили против плана «гуманитарного города» в Газе, который бывший премьер-министр Израиля сравнил с концентрационным лагерем.
Между израильским правительством и военными разгорелся конфликт по поводу стоимости и последствий планируемого строительства лагеря для палестинцев на юге Газы, после того как политики раскритиковали бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта за предупреждение о том, что в случае реализации проекта будет создан «концентрационный лагерь».
Проект «Гуманитарный город» стал камнем преткновения в переговорах с ХАМАСОМ о прекращении огня, отмечает The Guardian. Израиль хочет сохранить войска, дислоцированные в значительной части сектора Газа, включая руины города Рафах на юге, где, по словам министра обороны Исраэля Каца, будет построен лагерь.
ХАМАС настаивает на более полном выводе войск. Хусам Бадран, высокопоставленный член группировки, заявил, что планы строительства лагеря являются «намеренным препятствием», которое осложнит переговоры, сообщает The New York Times.
«Это был бы изолированный город, напоминающий гетто», — сказал он в сообщении для газеты. «Это совершенно неприемлемо, и ни один палестинец не согласился бы на это».
На прошлой неделе глава израильского минобороны Кац сообщил, что отдал армии приказ разработать планы строительства лагеря. Предполагается, что палестинцы будут зажаты в районе между египетской границей и израильским военным «коридором Мораг», который пересекает сектор газа.
Кац сказал, что первоначально туда переедут 600 000 человек, а со временем и все население Газы. Тем, кто находится внутри, будет разрешено уехать только в другую страну, сообщил он израильским журналистам на брифинге.
План был обнародован, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху находился в Вашингтоне с официальным визитом, но, как предполагалось, он получил его поддержку. План немедленно вызвал тревогу среди союзников Израиля, включая Великобританию, а также внутри страны.
Ольмерт, возглавлявший Израиль с 2006 по 2009 год, стал самым громким внутренним критиком проекта, пишет The Guardian. Он сказал, что если палестинцев заставят переехать в лагерь, это будет равносильно этнической чистке.
Его комментарии, в которых звучали сравнения с Германией нацистской эпохи, подверглись яростным нападкам в Израиле. Министр культурного наследия Амихай Элиягу, по сути, призвал посадить Ольмерта в тюрьму из-за этих комментариев, намекнув на срок, который тот отсидел за коррупционные преступления после ухода с поста. «Ольмерт уже очень хорошо знаком с тюрьмой», — сказал Элиягу. «Нет другого способа оградить его от ненависти и антисемитизма, которые он распространяет по всему миру».
Военные также выступили против этого проекта, несмотря на то, что они выполняли приказы о разработке планов его реализации. На заседании кабинета министров по вопросам безопасности в воскресенье вечером напряженность выплеснулась наружу, когда начальник штаба ЦАХАЛа Эяль Замир вступил в конфликт с Нетаньяху, сообщают израильские СМИ.
Замир, как сообщается, заявил, что этот проект отвлечет средства и другие ресурсы вооруженных сил, подорвет их способность вести боевые действия и усилия по спасению заложников. Ранее его ведомство утверждало, что перемещение и «концентрация» гражданских лиц не было целью войны, в ответ на юридическую петицию, поданную резервистами, обеспокоенными тем, что они столкнутся с незаконными приказами о совершении военных преступлений.
Сообщается, что Нетаньяху обрушился с критикой на Замира, заявив, что представленные им планы, которые предполагают несколько месяцев строительных работ, а возможно, и до года, были «слишком дорогими и слишком медленными», сообщает израильский телеканал «12 канал» со ссылкой на официальные источники.
«Я просил представить реалистичный план», — как сообщается, заявил премьер-министр, потребовав, чтобы ко вторнику были определены более дешевые и быстрые сроки строительства.
Представители министерства финансов выдвинули и другие практические возражения против плана «гуманитарного города», сообщила газета «Едиот Ахронот». Они заявили, что ежегодные расходы в размере примерно 15 миллиардов шекелей (3,3 миллиарда фунтов стерлингов) станут огромной потерей для государственного бюджета. Эти расходы, вероятно, лягут на плечи израильских налогоплательщиков, поскольку деньги будут потрачены на школы, больницы и социальное обеспечение, добавляет газета.
Высокопоставленные израильские чиновники подсчитали, что строительство предполагаемого «гуманитарного города» в районе Рафаха обойдется в сумму от 2,7 до 4 миллиардов долларов, сообщает Ynet. Они добавили, что, если план будет реализован, Израиль на начальном этапе возьмет на себя почти все расходы.
Скандал возник после того, как в результате израильских ударов по Газе, по данным местных больниц, погиб по меньшей мере 31 человек, пишет The Guardian. По данным больницы Насер в Хан-Юнисе, куда поступили тела, в результате ударов на юге Газы погибли двенадцать человек, в том числе трое, которые находились в пункте распределения гуманитарной помощи.
По словам директора больницы доктора Мохаммеда Абу Сельмии, в больницу Шифа в городе Газа поступило 12 тел, в том числе трое детей и две женщины, после серии ударов на севере страны. Больница Аль-Авда сообщила о семи погибших и 11 раненых в результате ударов в центральной части Газы.
Учреждения ООН, в том числе те, которые предоставляют продовольствие и медицинскую помощь, повторили предупреждение, сделанное в выходные, о том, что без достаточного количества топлива они, вероятно, будут вынуждены полностью прекратить свою деятельность. В совместном заявлении они заявили, что больницы уже закрываются, а машины скорой помощи больше не могут передвигаться. Транспорт, водоснабжение, санитария и телекоммуникации будут отключены, а пекарни и общественные кухни не смогут работать без топлива, заявили они.