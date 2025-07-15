Правительство и военные воюющей страны разругались из-за «концлагеря» для оккупированной территории

Его комментарии, в которых звучали сравнения с Германией нацистской эпохи, подверглись яростным нападкам в Израиле. Министр культурного наследия Амихай Элиягу, по сути, призвал посадить Ольмерта в тюрьму из-за этих комментариев, намекнув на срок, который тот отсидел за коррупционные преступления после ухода с поста. «Ольмерт уже очень хорошо знаком с тюрьмой», — сказал Элиягу. «Нет другого способа оградить его от ненависти и антисемитизма, которые он распространяет по всему миру».