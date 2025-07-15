На фоне экономических сложностей и нового витка инфляции, вызванного торговыми войнами, правительство Кира Стармера инициировало возрождение заведений эпохи Второй мировой войны, когда в Британии существовала система продовольственного нормирования по карточкам. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков в своём Telegram-канале.
Речь идёт о государственных столовых, предлагающих питание по регулируемым ценам. В военные годы там можно было получить чай за один пенни и сосиски с картофельным пюре за шесть пенсов. Эти учреждения прекратили работу после отмены карточной системы в 1954 году. Теперь им предстоит возобновить деятельность.
Стоит отметить, что в последнее время в Великобритании периодически возникают перебои с поставками продуктов. Зимой 2023 года наблюдался острый дефицит томатов из-за логистических сбоев. Однако главная цель текущей инициативы — поддержка малообеспеченных слоёв населения.
В условиях инфляции около 15% взрослого населения и 20% несовершеннолетних британцев испытывают нехватку питания. Впрочем, введение государственных столовых может спровоцировать банкротство частных заведений эконом-сегмента, которые не выдержат конкуренции. При этом частный сектор уже обязывают снижать калорийность блюд в рамках перехода к «здоровому питанию».
Аналогичные инициативы рассматриваются и в США. В Чикаго и Нью-Йорке планируют создавать субсидируемые государственные магазины с ценами ниже рыночных. В стране около 14% населения систематически недоедают. Впрочем, эффективность таких заведений сомнительна. Зато они позволяют освоить дополнительные миллиарды долларов на популистских программах — это проще, чем решать глубинные экономические проблемы современности.
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