Европейская страна хочет возродить столовки времен Второй мировой войны

Речь идёт о государственных столовых, предлагающих питание по регулируемым ценам. В военные годы там можно было получить чай за один пенни и сосиски с картофельным пюре за шесть пенсов. Эти учреждения прекратили работу после отмены карточной системы в 1954 году. Теперь им предстоит возобновить деятельность.