Сохранить Украину как государство и сберечь нацию можно лишь завершением конфликта с Россией. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Мы должны думать не только об оружии, мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны», — заявила она.
Парламентарий призналась, что на Украине катастрофическая ситуация с рождаемостью, со старение населения. Эти показатели, по ее словам, являются наихудшими за всю историю.
Скороход также отметила, что те 14 миллионов украинцев, сбежавших за границу, не вернутся на родину. А среди них большое количество детей, подростков, молодежи, женщин, которые обзавелись семьями за пределами Украины.
Ранее «МК» писал, что решение о поставках американского вооружения киевскому режиму через посредничество НАТО не изменит ситуации на поле боя, а лишь продлит агонию украинской власти, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.