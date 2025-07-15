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В Раде назвали единственный способ сохранить Украину и ее народ

Сохранить Украину как государство и сберечь нацию можно лишь завершением конфликта с Россией.

Сохранить Украину как государство и сберечь нацию можно лишь завершением конфликта с Россией. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Мы должны думать не только об оружии, мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны», — заявила она.

Парламентарий призналась, что на Украине катастрофическая ситуация с рождаемостью, со старение населения. Эти показатели, по ее словам, являются наихудшими за всю историю.

Скороход также отметила, что те 14 миллионов украинцев, сбежавших за границу, не вернутся на родину. А среди них большое количество детей, подростков, молодежи, женщин, которые обзавелись семьями за пределами Украины.

Ранее «МК» писал, что решение о поставках американского вооружения киевскому режиму через посредничество НАТО не изменит ситуации на поле боя, а лишь продлит агонию украинской власти, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

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