Военкор Хайруллин: российские бойцы закрепились в селе Красный Лиман

Российским бойцам удалось закрепиться в селе Красный Лиман под городом Родинское в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Марат Хайруллин.
«Украинские источники “заплакали” о выходе наших штурмовых групп на окраины шахтерского г. Родинское», — отметил он.
По информации Telegram-канала «Рыбарь» на Украине опасаются, что продвижение войск РФ под Родинским приведет к усилению угроз для логистики ВСУ в окрестностях городов Мирноград и Красноармейск.
По мнению военного блогера Юрия Подоляки, переход Родинского под контроль российских войск станет «приговором» для красноармейско-мирноградской группировки ВСУ.
Ранее в ВСУ заговорили об угрозе оперативного окружения ВС РФ Мирнограда.