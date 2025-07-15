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Военкор Хайруллин: российские бойцы закрепились в селе Красный Лиман

По информации украинских источников, выход войск РФ к городу Родинское грозит логистике ВСУ в районе Красноармейска и Мирнограда.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось закрепиться в селе Красный Лиман под городом Родинское в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Марат Хайруллин.

«Украинские источники “заплакали” о выходе наших штурмовых групп на окраины шахтерского г. Родинское», — отметил он.

По информации Telegram-канала «Рыбарь» на Украине опасаются, что продвижение войск РФ под Родинским приведет к усилению угроз для логистики ВСУ в окрестностях городов Мирноград и Красноармейск.

По мнению военного блогера Юрия Подоляки, переход Родинского под контроль российских войск станет «приговором» для красноармейско-мирноградской группировки ВСУ.

Ранее в ВСУ заговорили об угрозе оперативного окружения ВС РФ Мирнограда.