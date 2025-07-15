Молдову посетит очередной еврочиновник

Как сообщили в Делегации ЕС в Молдове, в программу визита еврочиновницы включены встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и министром экономического развития и цифровизации Дойной Нистор. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено вопросам демократии и устойчивости цифровых технологий.
Также запланированы беседы с представителями Центральной избирательной комиссии Молдовы, Совета по телевидению и радио и Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации, с которыми представитель Еврокомиссии обсудит борьбу с дезинформацией и гибридными атаками.
Визит отражает приверженность Европейского союза поддержке Республики Молдова в укреплении демократии, информационной безопасности и цифрового развития.
В связи с этим Вирккунен также обсудит с властями Молдовы вопрос присоединения республики к европейскому пространству Roam like at home.