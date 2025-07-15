Европейская страна решила обсудить вопрос о выплате репараций за массовые зверства

Франция выражает готовность обсудить вопрос о выплате репараций за массовые убийства в колониях на территории современного Нигера. Французское правительство заявляет, что открыто для диалога, но не признает ответственности.
Более чем через столетие после того, как французские войска сожгли деревни и разграбили культурные ценности в стремлении включить Нигер в свои западноафриканские колониальные владения, Франция выразила готовность к возможной реституции, но пока не признает ответственность.
«Франция остается открытой для двустороннего диалога с нигерийскими властями, а также для любого сотрудничества, касающегося исследований происхождения или родового сотрудничества», — говорится в документе постоянного представителя Франции при ООН, с которым ознакомилась The Guardian.
19 июня был дан ответ на письмо специального докладчика ООН, датированное двумя месяцами ранее и работавшее над жалобой четырех нигерийских общин, представляющих потомков жертв миссии «Центральная Африка» (MAC) 1899 года, одной из самых жестоких колониальных кампаний в Африке.
«Хотя Франция в то время была осведомлена о зверствах, ни один сотрудник MAC так и не был привлечен к ответственности за эти преступления… Франция не проводила никакого официального расследования и не признала ужасы, причиненные пострадавшим общинам», — написал Бернар Дюхайм, профессор международного права в Университете Квебека в Монреале и специальный докладчик ООН, работающий над этим делом.
В 1899 году французские офицеры во главе с капитанами Полем Вуле и Жюльеном Шануаном провели маршем «тирайлеров» — так называли африканских солдат, находившихся под их командованием, — по населенным пунктам на территории современного Нигера. Они убили тысячи безоружных людей и разграбили запасы продовольствия, терроризируя местное население и заставляя его подчиниться. В следующем году Нигер был официально присоединен к французской Западной Африке, пишет The Guardian.
«Я пришел, чтобы основать империю», — как сообщается, заявил Вуле, согласно американскому историку Мэтью Стэнарду в его книге 2009 года «След убийцы: колониальный скандал в сердце Африки». «Если я должен убивать, я буду убивать. Если я должен буду сжигать, я сожгу. Любые средства оправданы».
Только в Бирни-Н’Конни за один день было убито около 400 человек. Целые деревни на пути следования миссии, включая Тибири, Зиндер и более мелкие населенные пункты, были сожжены и разграблены, а у их входов были развешаны трупы. Некоторые выжившие бежали в соседнюю Нигерию и больше не вернулись.
Когда в июле того же года Париж отправил полковника Жана-Франсуа Клобба заменить Вуле и положить конец кровопролитию, вышестоящий офицер был застрелен солдатами, действовавшими по его указанию.
В последние годы, отмечает The Guardian, Франция начала бороться со своими историческими преступлениями в Африке, несмотря на рост антифранцузских настроений по всему континенту. В 2021 году президент Эммануэль Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде. Год спустя Париж признал факт массового убийства десятков тысяч мирных алжирцев в Сетифе в 1945 году. В мае 2023 года Париж принес официальные извинения за жестокое подавление малагасийского восстания 1947 года.
Тем не менее, существует нежелание признавать миссию Вуле-Шануана, которая практически отсутствует во французских школьных учебниках и лишь слегка упоминается в национальной учебной программе Нигера. Вместо этого имело место бюрократическое прикрытие, а рассказы потомков выживших были слабыми или приглушенными, часто из-за десятилетий молчания и травм, от мечает The Guardian.
По словам британско-сенегальского юриста Джелии Сане, работавшей с пострадавшими общинами, это дело основывалось на документах, написанных нигерийскими историками, и ограниченном количестве архивных материалов, включая отчеты самого Вуле. Общины в настоящее время запрашивают доступ к официальным архивам, чтобы раскрыть истинные масштабы зверств.
«Могилы некоторых французских военнослужащих все еще находятся в этих общинах, хотя память о жертвах так и не была увековечена», — отмечает Сане.
Для Хоссейни Тахиру Амаду, учителя истории и географии в Дьундиу, который начал кампанию в 2014 году, признание зверств было бы первым шагом в правильном направлении. «После этого признания мы можем перейти к следующему шагу — возмещению ущерба», — сказал он. «Во время этих преступлений во Францию были украдены ценные предметы, связанные с нашей историей. Нам необходимо их вернуть».
В своем ответе специальному докладчику ООН французское правительство не отрицало и не признавало эти зверства, но сослалось на принцип отсутствия обратной силы международного права, заявив, что любые договоры, которые, как считалось, были нарушены, были ратифицированы спустя долгое время после инцидента.
«Хорошо известно, что для того, чтобы нарушение международного права повлекло за собой ответственность, обязательство должно действовать по отношению к государству, и нарушение должно произойти в момент совершения деяния», — говорится в письме. Париж также заявил, что ему еще предстоит получить от нигерийских властей запросы о реституции разграбленных артефактов или человеческих останков, связанных с MAC.
«Они не оспаривают инцидент открыто или косвенно… они на самом деле не рассматривают факты, — комментирует Сане. — Однако на самом деле у них нет возможности оспорить эти вещи, потому что они сами расследовали ряд этих утверждений».
Выводы по делу будут включены в следующий доклад ООН о правах человека и представлены Генеральной ассамблее в октябре. Историки говорят, что это может способствовать обсуждению вопроса о возмещении ущерба на всем континенте.
Африканский союз объявил 2025 год Годом возмещения ущерба после десятилетия настойчивого лоббирования со стороны четырех общин Нигера, которое активизировалось в 2021 году после выхода документального фильма «Африканский апокалипсис».
В 2021 году Германия официально признала геноцид колониальной эпохи в Намибии и пообещала выделить 1,1 млрд евро помощи в течение 30 лет в качестве формы символического примирения, хотя и не назвала это возмещением ущерба или компенсацией, напоминает The Guardian.
Вопрос о денежной компенсации еще предстоит решить сообществам, поскольку точное число жертв остается неизвестным. Однако историк и бывший министр высшего образования Мамуду Джибо уверен, что дело еще не дошло до этого.
«Мы не нищие», — сказал он. «Наше требование о возмещении ущерба заключается не в том, чтобы нам систематически давали деньги, а в том, чтобы, прежде всего, Франция признала, что она совершила преступления против человечности. Когда это будет признано, мы будем готовы к диалогу».
В своем письме Франция сообщила, что в ее школах преподается история колонизации и что «уровень составления учебных программ оставляет учителям большую педагогическую свободу в рассмотрении этих тем», но не уточнила, была ли включена миссия Вуле-Шануанf. Вернувшись в Нигер, Амаду ждет, что во французских школах будут рассказывать о преступлениях и что, по его мнению, это будет самый минимум — памятник жертвам резни. «Эти общины заслуживают того, чтобы им были установлены памятники, потому что это то, что не должно быть забыто», — сказал он.