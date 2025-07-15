Европейская страна решила обсудить вопрос о выплате репараций за массовые зверства

«Хотя Франция в то время была осведомлена о зверствах, ни один сотрудник MAC так и не был привлечен к ответственности за эти преступления… Франция не проводила никакого официального расследования и не признала ужасы, причиненные пострадавшим общинам», — написал Бернар Дюхайм, профессор международного права в Университете Квебека в Монреале и специальный докладчик ООН, работающий над этим делом.