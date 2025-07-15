Названы катастрофические последствия тарифных ударов Трампа по Евросоюзу

Выступая перед журналистами, Шефчович выразил оптимизм по поводу того, что соглашение все еще может быть достигнуто: «В противном случае вы не стали бы тратить три месяца на разработку принципиального соглашения и рассмотрение 1700 тарифных позиций, обсуждая все детали, от сельского хозяйства до запасных частей для автомобилей».