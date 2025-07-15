В Сенате США заявили, что пока отложат законопроект о санкциях против РФ

Сенат США не будет сейчас продвигать законопроект сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях в отношении России, после заявления американского президента Дональда Трампа о готовности усилить экономическое давление на РФ. Об этом сообщил лидер Республиканской партии США в Сенате Джон Тьюн.
«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент он решит, что это разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния, то мы это сделаем. Мы будем готовы», — сказал Тьюн журналистам.
Накануне, 14 июля, Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если в течение 50 дней между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.