В Сенате США заявили, что пока отложат законопроект о санкциях против РФ

«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент он решит, что это разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния, то мы это сделаем. Мы будем готовы», — сказал Тьюн журналистам.