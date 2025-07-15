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Каллас: США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть России

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Источник: Reuters

«США пока не присоединились, но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи», — заявила она.

Страны ЕС пытаются договориться о понижении потолка цен до $45 за баррель или о введении гибкого потолка цен, который был бы на 15% ниже рыночной цены на нефть.

По словам Каллас, Евросоюз уже третью неделю «очень близок» к согласованию 18-го пакета санкций против России. «Евросоюз находится очень-очень близко к согласованию 18-го пакета», — сказала она, выразив надежду, что договоренность о санкциях будет достигнута «сегодня или завтра». 23 июня на предыдущей встрече глав МИД ЕС Каллас уже заявляла, что ЕС «очень близок» к соглашению по 18-му пакету.

ЕС и Группа семи с 5 декабря 2022 года ввели так называемый потолок цен на нефть из России в $60 за баррель, запретив своим судовладельцам перевозить российскую нефть по контрактам выше этой цены. В результате это привело к формированию флота частных перевозчиков, готовых получать прибыль за перевозку российской нефти по рыночным контрактам, не обращая внимания на западные санкции. ЕС называет эти танкеры «теневым флотом» и вводит санкции против каждого танкера, перевозящего российскую нефть.

Комментируя планы ЕС, вице-премьер России Александр Новак заявил в июне, что Брюссель может установить «хоть 0» — это ни на что не повлияет.

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