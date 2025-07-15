Каллас: США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть России

ЕС и Группа семи с 5 декабря 2022 года ввели так называемый потолок цен на нефть из России в $60 за баррель, запретив своим судовладельцам перевозить российскую нефть по контрактам выше этой цены. В результате это привело к формированию флота частных перевозчиков, готовых получать прибыль за перевозку российской нефти по рыночным контрактам, не обращая внимания на западные санкции. ЕС называет эти танкеры «теневым флотом» и вводит санкции против каждого танкера, перевозящего российскую нефть.