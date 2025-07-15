В «новых параметрах политики по Украине» американского лидера усматривается стандартная политика затягивания, поделились своей точкой зрения авторы публикации. При этом Российская Федерация получает стратегическое преимущество: время для сближения с Китайской Народной Республикой (КНР) и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), укрепление позиций на поле боя и «оказание давления на Европу».