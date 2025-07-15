В США раскрыли преимущество России после ультиматума Трампа

Ультиматум президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о повышении тарифов через 50 дней дает Российской Федерации стратегическое преимущество в ряде сфер, пишет The Washington Post (WP).
В «новых параметрах политики по Украине» американского лидера усматривается стандартная политика затягивания, поделились своей точкой зрения авторы публикации. При этом Российская Федерация получает стратегическое преимущество: время для сближения с Китайской Народной Республикой (КНР) и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), укрепление позиций на поле боя и «оказание давления на Европу».
В статье речь идет о том, что у аналитиков остается один вопрос — наступит ли очередной поворот через 50 дней или это очередная отсрочка.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.