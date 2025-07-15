Трамп высказался о дальнейших отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на разочарование в российском президенте Владимире Путине, он не прекращает взаимодействие с ним.
В интервью британскому телевидению Трамп отметил, что неоднократно надеялся на достижение договоренностей с Россией.
«Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело», — сказал он.
На вопрос о доверии к Путину Трамп ответил, что практически никому не доверяет.
Ранее Трамп заявил о возможности введения 100-процентных пошлин на российские товары и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.