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Трамп высказался о дальнейших отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на разочарование в российском президенте Владимире Путине, он не прекращает взаимодействие с ним.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на разочарование в российском президенте Владимире Путине, он не прекращает взаимодействие с ним.

В интервью британскому телевидению Трамп отметил, что неоднократно надеялся на достижение договоренностей с Россией.

«Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело», — сказал он.

На вопрос о доверии к Путину Трамп ответил, что практически никому не доверяет.

Ранее Трамп заявил о возможности введения 100-процентных пошлин на российские товары и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

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