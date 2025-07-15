Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции боятся последствий ультиматума Трампа о 50 днях для России

Возможные пошлины и дополнительные санкционные меры, которые США угрожают ввести в отношении торговых партнёров России, могут затронуть и Турцию. Об этом заявил турецкий эксперт по международным отношениям Гёкхун Гёчмен.

Источник: Life.ru

По словам аналитика, ультиматум американского лидера Дональда Трампа о введении «вторичных тарифов» в случае отсутствия мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 50 дней, нацелен не только на Москву, но и на государства, поддерживающие с ней прямые торговые связи.

«Давайте не будем заблуждаться: это не означает вторую волну тарифов. Это касается стран, которые торгуют с Россией напрямую», — подчеркнул он в соцсети Х.

Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, которое он до этого разрекламировал за весь мир. В итоге он пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше