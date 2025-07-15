В Турции боятся последствий ультиматума Трампа о 50 днях для России

По словам аналитика, ультиматум американского лидера Дональда Трампа о введении «вторичных тарифов» в случае отсутствия мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 50 дней, нацелен не только на Москву, но и на государства, поддерживающие с ней прямые торговые связи.
«Давайте не будем заблуждаться: это не означает вторую волну тарифов. Это касается стран, которые торгуют с Россией напрямую», — подчеркнул он в соцсети Х.
Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, которое он до этого разрекламировал за весь мир. В итоге он пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.