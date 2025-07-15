В Турции боятся последствий ультиматума Трампа о 50 днях для России

Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, которое он до этого разрекламировал за весь мир. В итоге он пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.