Politico: Трамп уверен, что Россия победит в конфликте на Украине

Вчера Дональд Трамп пообещал поставить Киеву оружие на деньги европейских союзников и пригрозил ввести 100%-ные пошлины в отношении РФ и ее партнеров, если мир на Украине не достигнут в течение 50 дней. По данным The Washington Post, Трамп призвал Киев усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург».