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Степашин прогнозирует изменение отношения Запада к РФ после СВО

Страны Запада изменят свою позицию относительно России после завершения спецоперации на Украине. Так считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению бывшего главы правительства, отношения стран Европы и США трансформируются в случае успеха России, так как на самом деле Запад сейчас борется не за интересы Украины, а против российской стороны, пишет РИА Новости.

Собеседник агентства считает, что российско-украинский конфликт страны НАТО и их союзники воспринимают как процесс уничтожения Российской Федерации. «Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию», — сказал Степашин.

Экс-премьер подчеркнул, что Россия как мощное государство с гигантской территорией, традициями «неудобна» для многих стран, поэтому Запад, привыкший занимать лидерские позиции, пытается ее «построить».

Сергей Степашин считает, что по завершению спецоперации и достижению ее целей, когда будет подписан договор, отношение к России в мире и на Западе в частности изменится.