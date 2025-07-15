Степашин прогнозирует изменение отношения Запада к РФ после СВО

Собеседник агентства считает, что российско-украинский конфликт страны НАТО и их союзники воспринимают как процесс уничтожения Российской Федерации. «Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию», — сказал Степашин.