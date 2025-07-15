Степашин прогнозирует изменение отношения Запада к РФ после СВО

По мнению бывшего главы правительства, отношения стран Европы и США трансформируются в случае успеха России, так как на самом деле Запад сейчас борется не за интересы Украины, а против российской стороны, пишет РИА Новости.
Собеседник агентства считает, что российско-украинский конфликт страны НАТО и их союзники воспринимают как процесс уничтожения Российской Федерации. «Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию», — сказал Степашин.
Экс-премьер подчеркнул, что Россия как мощное государство с гигантской территорией, традициями «неудобна» для многих стран, поэтому Запад, привыкший занимать лидерские позиции, пытается ее «построить».
Сергей Степашин считает, что по завершению спецоперации и достижению ее целей, когда будет подписан договор, отношение к России в мире и на Западе в частности изменится.