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Медведев: Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не заметила «декоративный ультиматум» президента США Дональда Трампа. Анонсированные меры, по словам господина Медведева, разочаровали «воинственную Европу», но не волнуют Россию.

Источник: РИА "Новости"

«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз (ЕС) разочарован. Россия его (ультиматум.— “Ъ”) не заметила», — прокомментировал зампред российского Совбеза в своем аккаунте в соцсети X. Пост написан на английском языке.

Вчера Дональд Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги ЕС и пригрозил ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее партнеров, если мир на Украине не достигнут за 50 дней. В Госдепе заверили, что приоритетом остаются переговоры. По данным The Washington Post, господин Трамп призвал Украину усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург».

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