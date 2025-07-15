Медведев: Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа

Вчера Дональд Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги ЕС и пригрозил ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее партнеров, если мир на Украине не достигнут за 50 дней. В Госдепе заверили, что приоритетом остаются переговоры. По данным The Washington Post, господин Трамп призвал Украину усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург».