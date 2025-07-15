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Медведев заявил, что Россия не заметила «декоративный ультиматум» Трампа

Зампред СБ РФ высказывание главы Белого дома о России разочаровало «воинственную Европу».

Источник: Аргументы и факты

Россия не заметила «декоративный ультиматум», который президент США Дональд Трамп адресовал Кремлю, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что высказывание главы Белого дома заставило мир вздрогнуть и разочаровало «воинственную Европу». Вместе с тем Москва отреагировала на это по-другому.

«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Россия его не заметила», — написал Медведев на своей странице в социальной сети X*.

Запись была оставлена на английском языке.

Напомним, 14 июля Трамп предупредил, что введёт пошлины в размере 100% против России, если не удастся достичь договоренностей по урегулированию украинского конфликта в течение следующих 50 дней.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.

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