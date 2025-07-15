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Рогов заявил, что язык ультиматумов не добавит авторитета Трампу

Американским элитам пора принять тот факт, что время единоличного доминирования США в мире прошло, указал Рогов.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении России. В комментарии РИА Новости он заявил, что жесткая риторика и военные поставки Украине подрывают авторитет американского лидера.

«Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту», — подчеркнул Рогов.

Он призвал американские элиты осознать, что эпоха господства США завершилась. По его мнению, Вашингтону необходимо перейти к более сбалансированной внешней политике, учитывающей современную многополярную систему международных отношений.

Напомним, глава Белого дома заявил о намерении ввести вторичные санкции против РФ и российских торговых партнеров — в размере 100%. При этом Дональд выдвинул ультиматум: Вашингтон введет пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты мирные договоренности по Украине.

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