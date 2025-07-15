Рогов заявил, что язык ультиматумов не добавит авторитета Трампу

Напомним, глава Белого дома заявил о намерении ввести вторичные санкции против РФ и российских торговых партнеров — в размере 100%. При этом Дональд выдвинул ультиматум: Вашингтон введет пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты мирные договоренности по Украине.