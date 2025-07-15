«Я с ним не закончил»: Трамп снова заявил о разочаровании Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован в российском лидере Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».
По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза.
Американский президент добавил, что почти никому не доверяет из мировых политиков — в том числе Путину.
— Я разочарован в нем, но не закончил с ним. Но разочарован, — цитирует Трампа «Коммерсантъ».
Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение примерно 50 дней.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции российского президента Владимира Путина на последние заявления Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Москвы.
Тем не менее западные СМИ сообщили, что в Европе разочарованы итогами большого заявления президента США о Российской Федерации.