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В США сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа

Новые поставки военной помощи Соединенных Штатов Украине не повлияют на ход специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Новые поставки военной помощи Соединенных Штатов Украине не повлияют на ход специальной военной операции (СВО), заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Оружие, которое США отправит НАТО и которое направится на Украину, не окажет существенного влияния на Российскую Федерацию, если вообще будет иметь хоть какое-то воздействие, поделился своей точкой зрения он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому, американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами. Ранее хозяин Белого дома пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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