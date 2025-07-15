Медведев поднял на смех «театральный ультиматум» Трампа

«Трамп предъявил Кремлю театрально-показательный ультиматум», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он с иронией отметил, что мир замер в ожидании последствий, Европа выразила разочарование, в то время как Россия осталась безразличной к заявлениям Трампа.