Медведев поднял на смех «театральный ультиматум» Трампа

Медведев отметил безразличное отношение России к ультиматумам Трампа.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «театральным» заявление президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных тарифов в случае, если соглашение по Украине не будет достигнуто в ближайшие 50 дней. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Трамп предъявил Кремлю театрально-показательный ультиматум», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он с иронией отметил, что мир замер в ожидании последствий, Европа выразила разочарование, в то время как Россия осталась безразличной к заявлениям Трампа.
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Вчера, 14 июля, президент Штатов сообщил, что если в течение ближайших 50 дней не будет достигнуто соглашения по урегулированию ситуации на Украине, американская сторона планирует ввести тарифные меры, не дожидаясь одобрения Конгресса. Речь идет о введении пошлин в размере ста процентов.